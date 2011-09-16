〔美国个股〕高盛将结束Global Alpha基金,量化交易策略明星产品殒落

路透纽约9月15日电---高盛(GS.N)正准备结束一档知名的对冲基金,该基金是靠电脑运算的交易策略进行操作,但今年以来蒙受庞大亏损.

高盛周四向Global Alpha基金的投资人告知这项讯息,该基金的规模约16亿美元,在这之前一天,该基金宣布管理层重组;Global Alpha基金原本是高盛旗下量化交易(quantitative trading)事业的明星产品.这档基金将在未来数周停止运作.

熟知相关数据的人士表示,Global Alpha在9月初重挫13%,表现远逊于其他仰赖电脑程式运算以迅速掌握市场契机的对冲基金.这一类型基金的特色为迅速进出股票、债券及外汇等资产,并在仓位出现亏损前平仓.

这是Global Alpha基金四年来第二次出现巨额亏损,其表现也让人质疑高盛利用量化交易策略为富裕客户管理财富的能力;Global Alpha基金资产规模一度高达120亿美元,居高盛产品之冠.

事实上,熟悉高盛的人士已指出,该公司决定结清Global Alpha基金,暗示其决定全面退出量化交易对冲基金策略.该公司仍管理着数以十亿美元计的量化交易共同基金.

高盛对此不愿置评.

尽管Global Alpha基金出现亏损,但今年以来其他量化交易对冲基金大多录得营利或持平.根据追踪绩效服务公司Hedge Fund Research数据,量化交易基金今年以来下跌幅度平均不到1%.(完)