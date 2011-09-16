版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 08:51 BJT

〔金属期市〕沪铜料开高,受欧债危机疑虑缓解的提振

路透新加坡9月16日电---沪铜周五料开高,尾随伦敦期铜走坚,因一项帮助欧洲银行业的融资计画缓解对欧元区主权债务危机扩散的疑虑.

0031GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.4%,报每吨8,744.75美元,但本周可能录得0.9%的跌幅.

上海市场周四收盘时,LME期铜报8,645美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐