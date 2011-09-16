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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 09:16 BJT

〔台湾股市〕开盘随亚股涨势上扬,因欧债危机疑虑纾缓

路透台北9月16日电---台湾股市周五开高1.47%,尾随区域股市涨势,电子及金融权重股领涨,因全球主要央行联手行动纾缓欧债危机疑虑.

加权股价指数.TWII开高108.61点,成为7,494.29点,上日则劲扬2.17%.

金融保险类指数.TFNI及电子类指数.TELI分别跳涨2.97%及1.59%.

台币/美元TWD=TP升值0.056台币至29.579.

外资周四买超,本月累计卖超规模降至509亿台币.(完)

--编译 龚芳;审校 戴素萍

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