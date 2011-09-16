〔美国个股〕联合包裹预计今年获利将创新高,经济将缓步成长

路透肯德基州9月15日电---全球最大包裹快递公司--联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)执行长Scott Davis表示,在经济"崎岖不平"的情况下,今年公司获利仍可望创下纪录高位,而经济则料将缓慢成长.

分析师曾担忧因经济状况及消费者信心大降,联合包裹及联邦快递(FedEx)(FDX.N)等快递公司会无法达成目标.即使公司重申其预估,对短期经济成长的疑虑似令投资人的反应笼罩阴霾.

联合包裹终场以66.18美元作收,基本持平上日收盘价.道琼工业指数.DJI上涨约1.6%,而联邦快递则涨约1.4%至77.08美元.

自2月触顶以来,联合包裹股价即挫跌14%.联邦快递同期则跌22%.

"最近这几个月以来,经济崎岖不平的景象可能持续下去,"Davis指出."尽管充斥很大的不确定性,联合包裹仍预计今年每股盈馀(EPS)将创下新高."

联合包裹重申7月时的财测,指称撙节成本及费率调高,将使每股盈馀达到4.15-4.40美元的新高纪录.

"尽管二度衰退发生的机率高于六至九个月前,但我不认为会出现二度衰退,"Davis在投资人会议结束後向记者表示."我预计经济将会缓慢成长."(完)