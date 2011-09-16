〔台湾债市〕RP利率持稳,关注下周公司债发行紧缩因子

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透台北9月16日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持稳.市场资金需求不强令交易平淡,交易商以续作为主;而下周陆续有公司债发行将成为扰动市场的主因.
资金调度人士表示,时序进入下旬,季底作帐需求,加之约500亿台币的月底营利事业所得税暂缴,料一般企业资金需求增加.不过,投信及寿险端资金注入尚称平稳,并无明显缺口,RP利率仍有望持于近期区间.
另外,央行将在9月29日召开的第三季理监事会议的利率决策亦为市场关注焦点.
"因为在猜央行有可能不升息,目前券商坚守在0.70%水准之下,不想这麽快拉调利率,看能不能撑到最後一周,"一证券商交易人士称.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,同于上日.
交易商统计,下周一、三、四有台湾中油[CHIP.UL]公司债发行,金额分别为40亿、68亿及60亿台币,总计金额为168亿.(完)
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。