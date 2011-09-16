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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 13:53 BJT

〔台湾股市〕收升2.6%创近四周最大单日百分比涨幅,科技和金融股领涨

路透台北9月16日电---台股周五收升2.6%,创近四周最大单日百分比涨幅,科技和金融权重股领涨,因各国央行采取协同举措,缓解了对欧元区债务危机的忧虑.

分析师称,在本周稍早市场下跌後,人气改善,促使一些投资者逢低吸纳,因寄望欧洲债务问题会最终得到解决.

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