主要国家经济指标预测--9月19日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月19日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房市指数 9月 15 15
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 7月 赤字129 --
(经季节调整) 赤字32 --
0800 欧元区投资净流入(亿欧元) 7月 -160 --
0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 顺差14.38 --
对全球贸易收支(亿欧元) 顺差17.73 --
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 7月 顺差43 顺差20
0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 +3.6% --
薪资(较上年同期) 第二季 +3.5% --
1300 美国整体资本流动(亿美元) 7月 流出518 --
外资购买美国公债(亿美元) 净买进162 --
1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 9月初值 57.8 56.5
现况指数 74.5 68.0
预期指数 47.0 47.5
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 9月9日当周 122.4 -- (完)
--整理 张若琪/梁睿雪;审校
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。