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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 07:27 BJT

****主要国家经济指标预测--9月19日****

路透9月19日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房市指数 9月 15 15

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 7月 赤字129 --

(经季节调整) 赤字32 --

0800 欧元区投资净流入(亿欧元) 7月 -160 --

0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 顺差14.38 --

对全球贸易收支(亿欧元) 顺差17.73 --

0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 7月 顺差43 顺差20

0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 +3.6% --

薪资(较上年同期) 第二季 +3.5% --

1300 美国整体资本流动(亿美元) 7月 流出518 --

外资购买美国公债(亿美元) 净买进162 --

1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 9月初值 57.8 56.5

现况指数 74.5 68.0

预期指数 47.0 47.5

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 9月9日当周 122.4 -- (完)

--整理 张若琪/梁睿雪;审校

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