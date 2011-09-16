〔韩国金融〕外资抛售债券规模创六周最高,加剧外资恐出逃韩国之忧

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* 外资盘初抛售韩国股票和债券期货
* 周四韩国债券外资卖盘规模创六周高位
* 对资本外逃的忧虑升温,因全球市场惴惴不安
* 韩国对全球市场压力情况极其敏感
路透首尔9月16日电---韩国金融市场周五方寸大乱,因此前遭外资抛售,亚洲央行介入市场支撑信心亦无济于事,引发韩国可能再次受到资本外逃打击的忧虑.
尽管2008年金融危机以来融资情况大有改善,对资本流动的监管也有所加强,但韩国仍易受到全球动荡的冲击,因短期债务规模接近该国官方外汇储备的一半,相当于台湾的两倍规模.
周五盘初,外资连续第九日抛售韩股,债券期货市场卖盘也在继续.官方数据显示,周四债市外资卖盘规模创六周最高.
目前韩国股市综合股价指数.KS11跳涨3%,韩元兑美元KRW=扭转四日跌势反弹.
"欧洲投资者离开後亚洲央行补了进来,但市场还是担心外资抛售."大宇证券固定收益资产分析师Yum Sang-hoon说道.
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类