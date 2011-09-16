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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 11:35 BJT

〔韩国金融〕外资抛售债券规模创六周最高,加剧外资恐出逃韩国之忧

* 外资盘初抛售韩国股票和债券期货

* 周四韩国债券外资卖盘规模创六周高位

* 对资本外逃的忧虑升温,因全球市场惴惴不安

* 韩国对全球市场压力情况极其敏感

路透首尔9月16日电---韩国金融市场周五方寸大乱,因此前遭外资抛售,亚洲央行介入市场支撑信心亦无济于事,引发韩国可能再次受到资本外逃打击的忧虑.

尽管2008年金融危机以来融资情况大有改善,对资本流动的监管也有所加强,但韩国仍易受到全球动荡的冲击,因短期债务规模接近该国官方外汇储备的一半,相当于台湾的两倍规模.

周五盘初,外资连续第九日抛售韩股,债券期货市场卖盘也在继续.官方数据显示,周四债市外资卖盘规模创六周最高.

目前韩国股市综合股价指数.KS11跳涨3%,韩元兑美元KRW=扭转四日跌势反弹.

"欧洲投资者离开後亚洲央行补了进来,但市场还是担心外资抛售."大宇证券固定收益资产分析师Yum Sang-hoon说道.

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