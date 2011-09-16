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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 12:08 BJT

《外汇动态》高盛结束Global Alpha对冲基金可能令美元受到扶助

0323GMT--交易员说,高盛准备结束旗下知名的Global Alpha对冲基金的消息,引发市场臆测这档基金清算就是过去两天亚洲货币兑美元出现沉重卖压的来源.[ID:nCT0399372]

规模达16亿美元的Global Alpha基金将在未来几周结束,有些交易员预估会有更多美元买盘,另外,也有人猜测在瑞士央行设定瑞郎/欧元汇率上限造成瑞郎大跌之後,也可能导致该基金大幅亏损.

亚洲货币今天到目前为止仍持坚,此前全球主要央行宣布将提供银行美元流动性之後,市场冒险情绪再起,亚洲货币因而得益.(完)

--编译 李婷仪;审校 蔡美珍

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