《外汇动态》高盛结束Global Alpha对冲基金可能令美元受到扶助

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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0323GMT--交易员说,高盛准备结束旗下知名的Global Alpha对冲基金的消息,引发市场臆测这档基金清算就是过去两天亚洲货币兑美元出现沉重卖压的来源.[ID:nCT0399372]
规模达16亿美元的Global Alpha基金将在未来几周结束,有些交易员预估会有更多美元买盘,另外,也有人猜测在瑞士央行设定瑞郎/欧元汇率上限造成瑞郎大跌之後,也可能导致该基金大幅亏损.
亚洲货币今天到目前为止仍持坚,此前全球主要央行宣布将提供银行美元流动性之後,市场冒险情绪再起,亚洲货币因而得益.(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。