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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 12:40 BJT

〔标题新闻〕英国曼联在新加坡上市的计画已获批准,可望自IPO筹资10亿美元--消息人士

注:IPO为首次公开发行的简写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E7KC0ED]

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