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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 14:12 BJT

〔路透基点〕台湾实盈12亿台币联贷案由10家银行完成签约--RLPC

路透香港9月16日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,10家银行已完成签约,提供台湾实盈股份有限公司3681.TWO一笔12亿台币三年期循环贷款.

台北富邦银行为统筹主办行、额度分配行及管理行,承贷1.8亿台币,主办行台新银行及合作金库银行各承贷1.6亿台币.

七家银行--永丰银行、彰化银行、玉山银行、第一银行、华南银行、上海银行、及台湾中小企银--为经理行,各承贷1亿台币.

这项贷款由实盈CEO担保,均分为两部分.

贷款利率依实盈税後利润率水准而定,较次级市场商业本票利率加码80-95个基点.初始加码幅度为85个基点.设有1.5%的最低利率.

以三种费用水准邀请银行参贷.承诺2亿台币的主办行获得22.5个基点的先付费用.承诺1.5-1.99亿台币的费用为12个基点,1-1.49亿台币的费用为10个基点.

另设有一笔15个基点的承诺费用.

财务约束性条款包括:流动比率最低1倍,债务/有形净值比最高1倍,利息覆盖比率最低5倍,有形净值最低40亿台币.

贷款资金用于再融资及营运资本.

实盈为台湾上柜公司,生产电子连接器.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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