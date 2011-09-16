〔路透基点〕台湾实盈12亿台币联贷案由10家银行完成签约--RLPC

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港9月16日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,10家银行已完成签约,提供台湾实盈股份有限公司3681.TWO一笔12亿台币三年期循环贷款.
台北富邦银行为统筹主办行、额度分配行及管理行,承贷1.8亿台币,主办行台新银行及合作金库银行各承贷1.6亿台币.
七家银行--永丰银行、彰化银行、玉山银行、第一银行、华南银行、上海银行、及台湾中小企银--为经理行,各承贷1亿台币.
这项贷款由实盈CEO担保,均分为两部分.
贷款利率依实盈税後利润率水准而定,较次级市场商业本票利率加码80-95个基点.初始加码幅度为85个基点.设有1.5%的最低利率.
以三种费用水准邀请银行参贷.承诺2亿台币的主办行获得22.5个基点的先付费用.承诺1.5-1.99亿台币的费用为12个基点,1-1.49亿台币的费用为10个基点.
另设有一笔15个基点的承诺费用.
财务约束性条款包括:流动比率最低1倍,债务/有形净值比最高1倍,利息覆盖比率最低5倍,有形净值最低40亿台币.
贷款资金用于再融资及营运资本.
实盈为台湾上柜公司,生产电子连接器.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。