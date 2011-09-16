《企业看点》--9月16日财务活动报导摘要

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透9月16日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:
* Kommersant报周四引述消息来源称,俄罗斯富豪Vasiliy Anisimov可能会以其烈酒资产作为交换,以取得波兰CEDCCEDC.OCEDC.WA20%的股权.[ID:nL5E7KF2WC]
* 媒体周四报导,National Bank of Canada(NA.TO)即将达成协议,将收购汇丰控股(HSBA.L)在加拿大的零售经纪业务.[ID:nS1E78E0O5]
* 日本经济新闻报导,瑞穗金融集团(8411.T)将在2013年上半财年执行预定计画,合并瑞穗银行和瑞穗实业银行等核心部门.[ID:nL3E7KF3JI]
* 金融时报周五报导,中国的石油企业对英国能源集团BG Group PlcBG.L快速成长的巴西业务颇感兴趣.[ID:nL5E7KF421]
* 金融时报周五报导,西班牙银行Santander(SAN.MC)推迟其英国分支原定在伦敦证交所上市的时间,最快可能至2013年才上市.[ID:nL5E7KF41U]
* 根据MarketWatch报导,中国搜寻引擎百度(BIDU.O)持有多数股权的一家旅游网站,正计画在2012年于美国首度公开上市(IPO).[ID:nS1E78E12E]
* 金融时报周五报导,巴西最大独立投资银行BTG Pactual BTG.UL计画最快明年首度公开上市.[ID:nL5E7KF40P]
* 经济时报周五报导,Essar Energy ESSR.L正在与全球主要石油巨擘洽谈,以期在非洲、拉美、澳洲取得石油及天然气资产.洽谈对象包括艾克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM.N)、雪佛龙(Chevron)(CVX.N)、壳牌石油(Shell)SHEL.L、ConocoPhilips (COP.N).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 龚芳
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。