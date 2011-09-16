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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 13:47 BJT

《企业看点》--9月16日财务活动报导摘要

路透9月16日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:

* Kommersant报周四引述消息来源称,俄罗斯富豪Vasiliy Anisimov可能会以其烈酒资产作为交换,以取得波兰CEDCCEDC.OCEDC.WA20%的股权.[ID:nL5E7KF2WC]

* 媒体周四报导,National Bank of Canada(NA.TO)即将达成协议,将收购汇丰控股(HSBA.L)在加拿大的零售经纪业务.[ID:nS1E78E0O5]

* 日本经济新闻报导,瑞穗金融集团(8411.T)将在2013年上半财年执行预定计画,合并瑞穗银行和瑞穗实业银行等核心部门.[ID:nL3E7KF3JI]

* 金融时报周五报导,中国的石油企业对英国能源集团BG Group PlcBG.L快速成长的巴西业务颇感兴趣.[ID:nL5E7KF421]

* 金融时报周五报导,西班牙银行Santander(SAN.MC)推迟其英国分支原定在伦敦证交所上市的时间,最快可能至2013年才上市.[ID:nL5E7KF41U]

* 根据MarketWatch报导,中国搜寻引擎百度(BIDU.O)持有多数股权的一家旅游网站,正计画在2012年于美国首度公开上市(IPO).[ID:nS1E78E12E]

* 金融时报周五报导,巴西最大独立投资银行BTG Pactual BTG.UL计画最快明年首度公开上市.[ID:nL5E7KF40P]

* 经济时报周五报导,Essar Energy ESSR.L正在与全球主要石油巨擘洽谈,以期在非洲、拉美、澳洲取得石油及天然气资产.洽谈对象包括艾克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM.N)、雪佛龙(Chevron)(CVX.N)、壳牌石油(Shell)SHEL.L、ConocoPhilips (COP.N).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 龚芳

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