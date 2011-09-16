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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 13:59 BJT

〔东京汇市〕央行协同行动帮助欧元持稳,市场关注欧盟会议

* 欧元守住涨幅,不过易受市场人气波动的影响

* 欧盟会议将关注救助基金的杠杆作用

* 高盛结束一支对冲基金是澳元近期下跌原因--交易商

路透悉尼/东京9月16日电---欧元兑美元周五守住涨幅,受助于主要央行协同行动向欧洲银行体系增加流动性.但由于希腊债务危机仍处于危急时刻,欧元兑美元的升势不太可能持续.

投资者在欧元区财长会议之前不愿大举押注,美国财长盖特纳也将出席该会议.盖特纳将与欧洲各国财长讨论,是否有可能把欧元区纾困基金作为杠杆,使之在对抗本地区债务危机的过程中发挥更大效用.[ID:nCN1969443]

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