〔台湾汇市〕台币兑美元因欧债危机暂缓收升5.1分,下周震盪将加剧

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透台北9月16日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘升值5.1分,结束连跌九日的走势.全球主要央行联合挹注欧洲银行的美元流动性,缓解欧债危机蔓延疑虑,国际美元回落、台股随亚股劲扬,均带动台币上涨.
汇银人士指出,尽管外资以汇入偏多,但仍见部份外商银行买汇,显示交投气氛保守,主因是市场不确定因素增加.稍晚欧盟财政部长会议将于波兰举行,美国财政部长盖兹也预计出席,会中将就希腊纾困问题进行讨论.
"市场仍聚焦在希腊问题上,欧盟财长会议或许不会有结论,因为欧洲问题出在主权债务,而非流动性,"一位外商银行人士说.他们表示,若无达成具体协议,欧元还有可能走弱,料对国际美元构成支撑.
市场人士并称,今日见到中央银行不时进场买汇,缓和台币走势;另见央行的部份美元卖盘挂于29.67元附近.
他们表示,台币本周急贬且跳空缺口大,出口商惜售美元卖盘,若短线台币回档修正,将引发出口商卖盘出笼,台币有机会回测29.4元,台币下周一主要交投区间先看29.5-29.7元间,且震盪幅度料会增加.
此外,下周二(20日)美国联邦储备理事会(美联储,FED)将举行连续二日的政策会议,亦为银行间主要关注焦点,市场预期主席贝南克将于会後释出利多政策以振兴经济.
台币兑美元周五收报29.584元,较前一周贬值3.63角,或1.24%;累计今年以台币升值约2.58%,在亚洲新兴市场落後坡币SGD=、人民币CNY=等货币.
台湾股市加权股价指数.TWII收盘大涨2.6%,报7,577.40点,创近四周最大单日百分比涨幅;外资及陆资今日在台股扩大买超115.86亿台币,已连续二日买超,上交易日修正後为买超14.91亿.[ID:nCT0399808]
东京汇市中,欧元兑美元EUR=周五守住涨幅,受助于主要央行协同行动向欧洲银行体系增加流动性.但由于希腊债务危机仍处于危急时刻,欧元兑美元的升势不太可能持续.[FRX/CN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.584 29.635 29.516-29.649 29.635 9.28 8.38
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.563 29.600 29.530-29.596 29.587 4.13 3.97
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.030/-0.010 -0.040/-0.015
美元/台币六个月期 -0.330/-0.290 -0.335/-0.295
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--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
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