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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 14:18 BJT

〔国际油市〕油价周线有望录得涨幅,全球主要央行协同行动提振人气

路透新加坡9月16日电---油价周五朝着周线收涨的方向迈进,此前全球主要央行采取协同行动提振欧洲银行资金流动性,减缓了工业大国石油需求下降的忧心.

0400GMT,布兰特原油LCOc1上涨0.56美元,报每桶112.86美元.11月期约本周上涨1.7%,美国原油CLc1上涨0.19美元,报每桶89.59美元,本周涨幅3%.

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