〔台湾债市〕殖利率反弹,受全球主要央行联手纾缓欧债危机打击

路透台北9月16日电---台湾债市殖利率周五反弹,因全球股市受主要央行联手纾缓欧债危机疑虑激励大涨,且美国10年期公债US10YT=RR殖利率又弹回2.0%之上,令台债殖利率出现跌深反弹走势.

针对下周行情的预期,交易商指出,将关注美国联邦储备理事会(美联储,FED)是否又推出一轮货币刺激举措,此外,财政部在周五将公布第四季发债计画内容,或将造成下半周的交易陷于观望.10年新券100/9发行前交易殖利率料在1.23-1.33%间震盪.

"有主力获利了结出场,下周若股市续弹,殖利率还会向上."一证券商交易员说.

另一证券商交易主管则称,100/9都是主力在带盘,导致与同年期冷券的利差过大,一旦气氛不对,就会出现殖利率急弹的走势."从这两天的表现来看,1.25%将会成为一道阻力."

台股周五收升2.6%,创近四周最大单日百分比涨幅,科技和金融权重股领涨.加权股价指数.TWII升191.72点,或2.6%,收报7,577.40,为8月23日以来最大单日百分比涨幅.[.TWCN]

美联储将于下周二和周三召开货币政策会议,市场广泛预期决策者们将宣布扶助美国经济的新措施,可能包括增加长债购买规模以及调降银行业超额准备金利率等手段.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +4.20 0.9775 0.9460-0.9900 74.5

10 100/9 A00109=TWO +4.25 1.2765 1.2400-1.2790 377.0

30 100/8 A00108=TWO +2.00 1.9000 1.8900-1.9000 2.5

针对下周走势,交易商认为,首先要看国际金融局势对台股的带动效果.从技术面观察,台股今日跳空走高化解了短期线型走空破底的危机,但因上档压力沉重,大盘指数是否能弹至7,800点将有待观察.

"下周若股市续弹,殖利率仍有修正压力,100/9可能会测1.30%."一证券商交易员说.

此外,政府第四季的发债计画也值得关注.一般预期,在没有增发新债的意外状况下,第四季应该会发行四期公债,短中长期皆有,金额预估在1,300-1,500亿台币.

"除非政府又有特别预算要支应,否则不会加发新一期的公债."一银行交易员说.

财政部一不愿具名的官员也指出,会以定期适量的方式,规律地发行公债.

"我们并不乐见突然加发公债."上述官员说.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.9000

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/5 A00105=TWO 1.3610

5 100/6 A00106=TWO 0.9775

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)