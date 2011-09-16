〔表格〕台湾股市外资及陆资扩大买超至115.86亿台币,连续第二日买超

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透台北9月16日电---台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股扩大买超至115.86亿台币,已连续二日买超,上交易日修正後为买超14.91亿.
三大法人今日合计买超150.67亿台币,上交易日修正後买超29.06亿.
台湾股市.TWII周四收涨2.60%至7,577.40点,因各国央行采取协同举措,缓解了对欧元区债务危机的忧虑.[.TWCN]
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
9/16 +115.86 +23.51 +11.29 +150.67
9/15 +14.91r +13.88 +0.26r +29.06r
9/14 -97.47 -18.80 -4.25r -120.52r
9/13 -149.76 -19.86 +1.34r -168.27r
9/9 +27.50 +5.74 +14.88r +48.12r
9/8 -21.44r -4.87 +14.10r -12.21r
9/7 +15.78 +11.29 -9.17r +17.90r
9/6 -139.42 -22.63 -19.76r -181.81r
9/5 -192.55r -16.48 -1.00r -210.02r
9/2 -74.80r -3.56 -5.58r -83.94r
9/1 +108.38r -4.98 -4.46r +98.94r
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本月累计 -393.00 -36.76 -2.33 -432.10
以下为2011年1月以来三大法人单月买卖超纪录(单位为亿台币):
月份 外资 自营商 投信 合计
8月 -1,903.50r -112.26 +102.59r -1,913.16r
7月 -607.98r +58.58 +89.20r -460.20r
6月 -217.42r -85.14r +54.32r -248.24r
5月 -182.49r -1.01 +5.29r -178.21r
4月 +970.95 +40.71r -48.07r +963.59r
3月 -361.12 -31.16 +6.73 -385.54
2月 -971.17r -137.11r -59.29 -1,167.57
1月 +993.45 -69.16 -77.32 +846.97 (完)
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--记者 李盈茜; 审校 丁淑琴
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。