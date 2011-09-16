《外汇动态》欧元/日圆持稳,投机客慎防当局干预

0705GMT---欧元兑日圆EURJPY=下跌0.15%至106.31,但守在远高于本周稍早触及的10年低点103.90上方.

交易商称,欧元/日圆现汇过去几个交易日在105区间上方趋稳,突显出投机客持审慎态度,不愿进一步推低而引发另一波干预.

"由于欧元/日圆持仓情况是一面倒的,相似于美元/日圆,因此这样的忧虑是有根据,"法国农业信贷集团的资深汇市策略师Adam Myers说.

欧元兑日圆一个月期delta值为0.25的风险逆转指标报约5.4,偏向欧元卖权/日圆买权.(完)

--编译 王冠中;审校 吴云凌

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