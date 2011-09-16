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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 15:16 BJT

〔韩国股市〕收高3.72%,因外资转为买超(更新版)

(新增细节)

* 外资结束连八天卖超後转为买超

* 银行及证券类股大幅反弹

* 防御类股及Kolon股价走跌

路透首尔9月16日电---韩国股市周五续涨,当日收高3.7%,受银行股和券商股走高提振,因全球主要央行的联合行动缓解人们对欧元区债务危机的焦虑.

外资九个交易日来首次买超韩股,买超额达827亿韩元.

综合股价指数.KS11收涨3.72%,报1,840.10点.

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