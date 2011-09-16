〔表格〕外资在韩国股市转为买超839亿韩元,结束连八日卖超

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透首尔9月16日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市转为买超839亿韩元,结束连八日卖超.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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9月16日 83.9 613.3 -1,105.9
9月15日 -185.4 127.1 4.2
9月14日 -687.3 78.1 452.7
9月 9日 -113.2 42.4 145.7
9月 8日 -2.0 536.8 -499.9
9月 7日 -327.7 327.7 -131.1
9月 6日 -439.6 31.2 437.7
9月 5日 -331.9 -434.1 740.0
9月 2日 -80.0 -279.3 396.7
9月 1日 1,092.6 -267.4 -684.5
8月31日 268.0 24.0 -342.9
8月30日 198.4 -288.7 15.6
8月29日 -164.8 319.8 -195.7
8月26日 -61.5 177.1 -140.4
8月25日 -46.7 160.8 -54.5
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本月以来 -991.6 775.9 -244.5
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今年以来 -6,337.8 3,773.2 3,930.3
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(完)
--编译 梁睿雪;审校 龚芳
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。