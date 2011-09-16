〔台湾货币市场〕短率大致持稳,下周存单到期少恐略转紧

* 短率大致持稳

* 下周央行存单到期量偏低,资金恐略转紧

记者 张雅菁

路透台北9月16日电---台湾银行间短期利率周五大致持稳,不过周末前有见拆入需求稍增.对于下周市况,由于央行存单到期量相对偏低,加以金融市场持续动荡,保守气氛恐让资金欲松不易.

市场人士指出,下周将持续密切观察台股及外资动向,金融市场不平静之际,央行的冲销及暂停升息与否的讯号亦备受关注.央行委托大型金融机构拆入隔夜资金利率自上周一以来未曾再调整过,这是很罕见的情况,若下周仍不复见过去几次央行会前的积极拉抬动作,将加深市场对停止升息的预期心理.

"金融市场不平静,大家保守一点,...下周应该稍微紧一点."一公股银行人士称.

本地时间15:35,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.403%,上日在0.394%;区间为0.295-0.720%,上日在0.295-0.810%.

2-7天拆款利率区间在0.388-0.810%,同上日.央行委托大型金融机构拆入隔夜资金的利率仍维持在上周一调升0.01基点以来的0.388%.

台股加权股价指数.TWII连两日反弹大涨,收扬2.6%;而外资及陆资虽然扩大买超至115.86亿台币,但累计本月仍为卖超393亿台币.[ID:nCT0399068]

**短票买气不错**

短票市场方面,票券商称,银行及投信基金的买气不错,周五发票量增加也能顺利消化.然而下周因为央行存单到期量较少,买气可能逐步降温.

不过交易商也指出,由于台股表现不佳,发行短票的融资需求相对仍不振,短票发行量有限下,票券商拉高利率找钱的压力可能也不会太明显.

金融同业间承作的30天期内短票主要利率仍在0.86%.

央行存单到期金额1,660.30亿台币,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

下周央行存单到期共4,388.7亿台币,依序为周一1,525.5亿、周二38亿、周三1,131.20亿、周四577亿、周五1,117亿.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周四当日超额准备为110亿台币,累计超额准备为770亿台币,加计前期1%的超额准备为1,965亿台币.

**RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率周五持稳.市场资金需求不强令交易平淡,交易商以续作为主;而下周陆续有公司债发行将成为扰动市场的主因.

资金调度人士表示,时序进入下旬,季底作帐需求,加之约500亿台币的月底营利事业所得税暂缴,料一般企业资金需求增加.不过,投信及寿险端资金注入尚称平稳,并无明显缺口,RP利率仍有望持于近期区间.

另外,央行将在9月29日召开的第三季理监事会议的利率决策亦为市场关注焦点.

"因为在猜央行有可能不升息,目前券商坚守在0.70%水准之下,不想这麽快拉调利率,看能不能撑到最後一周,"一证券商交易人士称.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,同于上日.

交易商统计,下周一、三、四有台湾中油[CHIP.UL]公司债发行,金额分别为40亿、68亿及60亿台币,总计金额为168亿(完)