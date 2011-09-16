《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦9月16日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:我们对于汇价会在1.3765美元处反转回跌的假设结果证明是错误的,欧元已升穿1.3838美元的阻力.上日由空头平仓带动的走势高见1.3937美元,随後回到窄幅区间波动.然而,有两件事值得注意:其一是现在我们已经达到中段修正目标1.3891美元,其二是除非回到1.4055美元上方,否则波段模式不会出现改变.

欧元/日圆:过去几天的涨势已经来到预计会有强劲阻力的区域,即3月低点和温和上升趋势线之间的区域.然而,从小时图的三角形型态来看,则暗示着至少还会再升一段,弹升走势才可能完成,因此要留意107.50日圆附近可能有卖单.

澳元/美元:昨天欲突破并收在233日移动均线下方的尝试再次失败,因在该水准下方有买方出手.然而,这带来的支撑料将短暂,因整体趋势仍指向下档.今天需要密切关注的区间是1.3070/80.

纽约 当日 今年来 2010年

0745GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3806 1.3876 -0.50 +3.21 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.75 76.72 +0.04 -5.42 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 105.95 106.50 -0.52 -2.44 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.8735 0.8694 +0.47 -6.43 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5761 1.5800 -0.25 +1.04 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9848 0.9835 +0.13 -1.19 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0341 1.0331 +0.10 +1.35 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.8261 0.8233 +0.34 +6.03 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 79.370 79.260 +0.14 -4.45 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.400 63.130 +0.43 +0.24 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 120.97 121.19 -0.18 -4.49 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2512 1.2541 -0.23 -4.61 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 王冠中;审校 孙茉莉

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