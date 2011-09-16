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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 16:10 BJT

《外汇动态》法国巴黎银行提议建立欧元/美元多仓以期获利

0750GMT---法国巴黎银行提议建立欧元/美元多仓.该行在报告中指出,其将在1.3800美元作多欧元/美元,停止单设在1.3580,初步目标价看向1.42美元,甚或更高的价位.

"尽管欧元有明显问题,但仍希望可期;历经这两周的考验後,将出现明显的反弹空间,"汇率策略师Rob Ryan在报告中表示.

欧元/美元EU=最新报价为1.3806,下跌0.5%,因在欧洲盘时,宏观基金及美国一大型投资者稳步抛售.(完)

--编译 龚芳;审校 于春红

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