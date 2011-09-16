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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 16:04 BJT

〔外汇期权〕欧元/美元选择权波动率下滑,延续近日跌势--IFR

IFR伦敦9月16日电---一个月期欧元/美元选择权波动率目前遭遇卖压,低见14.3%,昨天在15.0-14.5%,延续由周一16个月高点18.0%回落的跌势.

这段时间的跌势是受到风险偏好增温影响,美股道琼指数昨天收涨1.66%至11,433点,为连续第四天收高(上周五收在10,992).道琼股指期货目前上涨13点.

昨天1300GMT主要央行宣布提供美元流动性後,欧元/美元升至八日高位1.3937.今日纽约到期时间1400GMT将有众多选择权到期,涵盖执行价1.3700、1.3815、及1.3900的选择权.

一个月期美元/日圆波动率目前在一周低位10.0/10.6%,昨天在10.75%及10.6%.今日纽约到期时间有执行价76.50、76.75、及77.00的选择权,

一个月期澳元/美元波动率最新在14.15/14.65%,进一步由周三的一个月高位17.5%下滑.(完)

--编译 蔡美珍;审校 孙茉莉

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