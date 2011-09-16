《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦9月16日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:欧元/美元上日升越昨天研究报告指明的1.3830/40区域,在此过程中升向1.3930.目前需要欧元跌破1.3830/40区域,才能将升向200日移动均线切入位1.4035的风险降至最低.本周约1.3500的下档,依然是欧元/美元短期内进一步下跌的主要障碍,而目前低点明显抬升带来趋势线的支撑,目前约在1.3670,高于1.3500的本周低位.

下一个支撑区域依然在1.3360-1.3405之间,而1.3405是2010年低点1.1880至今年高位1.4940之间整个涨势的50%回档位.同一涨势的61.8%回档位在1.3050.

美元/日圆:美元依然难以反弹,但依旧站在重要支撑区域76.20/30上方.只要美元/日圆能持守在重要支撑区域约76.20/30之上,其仍主要倾向于反弹,升越略高于78.00水平的55日移动均线切入位.10年期美国公债收益率(殖利率)持续疲软,正遏制日圆涨势.倘若美元/日圆跌破76.20/30的重要低位,则美元很可能进一步跌向74.50.

英镑/美元:昨天美元走软引发英镑反弹,但依然感到非常被动,英镑未能逼近1.5900,即便此前一度升越1.5820/30区域.我们仍感到,英镑/美元很可能进一步跌向1.5485水平,此乃1.4230/1.6745涨势的50%回档位.倘若如此,需要看到英镑/美元收盘站上1.5820/30区间,才能回弹升向1.5920水平.英镑依然超卖,我们仍预料其会在某些时刻伺机反弹,这可能因收盘突破1.5830而触发.(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

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