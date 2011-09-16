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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 17:04 BJT

〔台湾债市〕100/9期10年公债中,证券业卖超19.5亿台币

路透台北9月16日电---台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,10年期公债100/9A00109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

-->(等)买卖超

业别 买进 卖出 买卖超金额

========================================

银行业 30.00 11.50 +18.50

票券业 1.00 0.00 +1.00

证券业 27.50 47.00 -19.50(完)

--记者 董永年; 审校 林高丽

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