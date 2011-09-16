〔两岸金融〕华南银行下周一加入开办OBU人民币相关业务

路透台北9月16日电---台湾大型金控之一--华南金控(2880.TW)旗下华南银行周五表示,已取得金管会发给在国际金融业务分行(OBU)和海外分行开办人民币相关业务的执照,将在下周一(19日)正式开办.此为拿到此执照的第二家国内银行.

此前汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)也表示,已获准在台湾提供人民币产品及服务.[ID:nCH0078455]兆丰金控(2886.TW)旗下的兆丰银行则已在8月底抢得头香.

华南银行表示,OBU人民币业务的开办,可协助台商客户联结两岸三地人民币金流往来,并可提高资金调度的便利性,对银行来说,也可替客户创造融资及理财的另一管道.

金管会在5月间宣布,将开放金融机构的国际金融业务分行(OBU)和海外分行可承做人民币存贷款、进出口、汇款、汇兑等业务.[ID:nCT0445839]并在8月中旬宣布银行可递件申请.

面对本地银行希望金管会加速放开各种限制的声浪不断,金管会原本5月间并未开放OBU及海外分行可对陆企放款,但随後在9月初又宣布,放款的对象进一步扩大至大陆企业.[ID:nCT0394640](完)