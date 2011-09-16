〔两岸金融〕华南银行下周一加入开办OBU人民币相关业务

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透台北9月16日电---台湾大型金控之一--华南金控(2880.TW)旗下华南银行周五表示,已取得金管会发给在国际金融业务分行(OBU)和海外分行开办人民币相关业务的执照,将在下周一(19日)正式开办.此为拿到此执照的第二家国内银行.
此前汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)也表示,已获准在台湾提供人民币产品及服务.[ID:nCH0078455]兆丰金控(2886.TW)旗下的兆丰银行则已在8月底抢得头香.
华南银行表示,OBU人民币业务的开办,可协助台商客户联结两岸三地人民币金流往来,并可提高资金调度的便利性,对银行来说,也可替客户创造融资及理财的另一管道.
金管会在5月间宣布,将开放金融机构的国际金融业务分行(OBU)和海外分行可承做人民币存贷款、进出口、汇款、汇兑等业务.[ID:nCT0445839]并在8月中旬宣布银行可递件申请.
面对本地银行希望金管会加速放开各种限制的声浪不断,金管会原本5月间并未开放OBU及海外分行可对陆企放款,但随後在9月初又宣布,放款的对象进一步扩大至大陆企业.[ID:nCT0394640](完)
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。