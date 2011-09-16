《欧洲金融焦点》美财长盖特纳敦促欧元区杠杆运用EFSF,撬动更多资源

路透波兰9月16日电---一名欧元区高层官员指出,美国财长盖特纳周五敦促欧元区财长,应杠杆运用4,400亿欧元的纾困基金,释放出更多资源,以化解延烧两年的债务危机.

美国政府2008年成立紧急基金--定期资产支持证券贷款工具(TALF),在全球信贷危机期间支援美国银行业者,但上述官员向路透表示,盖特纳并未提及TALF计画;先前有消息人士指出,TALF可能会作为欧洲金融稳定机构(EFSF)的范本.