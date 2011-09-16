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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 17:20 BJT

《欧洲金融焦点》美财长盖特纳敦促欧元区杠杆运用EFSF,撬动更多资源

* 盖特纳敦促杠杆运用EFSF基金

* 芬兰预期希腊纾困/担保品争议无法得出协议

* 希腊试图让各国相信希腊将达成目标

路透波兰9月16日电---一名欧元区高层官员指出,美国财长盖特纳周五敦促欧元区财长,应杠杆运用4,400亿欧元的纾困基金,释放出更多资源,以化解延烧两年的债务危机.

美国政府2008年成立紧急基金--定期资产支持证券贷款工具(TALF),在全球信贷危机期间支援美国银行业者,但上述官员向路透表示,盖特纳并未提及TALF计画;先前有消息人士指出,TALF可能会作为欧洲金融稳定机构(EFSF)的范本.

分析师指出,EFSF必须扩大规模,以便让市场树立欧债危机能获得控制的信心.

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