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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 17:13 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行馀额净增540.2亿台币

路透台北9月16日电---台湾央行本周定期存单发行馀额净增540.2亿台币,央行存单未到期馀额为6兆6,636.3亿台币.上周存单发行量净减830.5亿.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

9月12日(一) 中秋节休市

9月13日(二) 3,929.80 3,880.00 -49.80

9月14日(三) 2,401.00 2,717.50 +316.50

9月15日(四) 691.00 1,106.00 +415.00

9月16日(五) 1,660.30 1,518.80 -141.50

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总计 8,682.10 9,222.30 +540.20

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

9月12日(一) 中秋节休市

9月13日(二) 476.00 224.00

9月14日(三) 488.50 229.50

9月15日(四) 234.00 140.00

9月16日(五) 280.00 118.00

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总计 1,478.50 711.50 (完)

--记者 张雅菁; 审校 张喜良

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