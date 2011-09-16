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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 17:33 BJT

〔中国贵金属〕99.999%高纯金国家标准已发布实施--新华

路透上海9月16日电---中国新华社周五引述全国黄金标准化技术委员会报导,中国已制定第一个99.999%高纯金的国家标准.

报导称,新标准已经获得国家质检总局批准.(完)

--编译 蔡美珍;审校 吴云凌

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