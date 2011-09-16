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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 18:01 BJT

《外汇动态》亚洲买盘拉抬欧元/美元脱离盘中低点

0943GMT---欧元/美元EUR=报1.3797美元,日内下跌0.6%,但已脱离EBS盘中低点1.37771.交易商指称,亚洲国家央行买盘从1.3780开始挂出的传闻,拉抬了欧元.

交投呈现区间波动,稍晚执行价在1.3815及1.3900的选择权到期,可能会强化狭幅区间的格局.

日内技术面阻力位料在200小时移动均线位置1.3824附近,及21小时移动均线位置1.3854美元.55周移动均线约在1.3899,略高于目前的盘中高位1.38939.(完)

--编译 蔡美珍;审校 孙茉莉

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