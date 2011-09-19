〔美国个股〕联合技术研究购并航天企业Goodrich,尚未接近协议--消息

路透9月18日电---知悉内情人士称,美国多元化制造商联合技术(United Technologies)(UTX.N)正研究购并航天企业Goodrich Corp GR.N,但双方尚未接近达成协议.

路透周五报导指出,联合技术正筹集100亿-200亿美元资金,以在美国进行一宗规模可能是其10年来最大的并购案.

该报导引发投资者追捧航天股,且焦点益发指向Goodrich.该股周五在盘後交易高见112美元,相当对Goodrich估值为140亿美元.

联合技术若是采此行动,可望标志着航天业为因应欧美削减国防支出,而更积极进行合并的开端.

并购可望协助该行业降低成本并提高生产力,藉以满足商用飞机零组件旺盛的需求.

联合技术和Goodrich的主管都拒绝置评.联合技术产品多元,包括空调、直升机等等.(完)