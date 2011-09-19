〔欧洲金融〕德国前十大银行业者总计需1,270亿欧元额外资本--报载

路透法兰克福9月18日电---周日法兰克福汇报引述一项由德国六大智库之一DIW的研究成果指出,德国前十大银行合计需要1,270亿欧元(1,750亿美元)的额外资本.

该报周日援引DIW金融市场研究主管Dorothea Schaefer的说法,称银行业者股权资本与总体资产负债表规模的比率应至少升至5%.

一名消息人士本月表示,国际货币组织(IMF)估算出整体欧洲银行业者可能短缺2,000亿欧元的资本.(完)