〔英国经济〕第一轮资产购买明显振经济,未来QE或无法相比--央行报告

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦9月19日电---英国央行季度报告中指出,英国央行第一轮资产购买明显提振经济,但未来任何量化宽松(QE)或无法带来同样的影响.
英国央行在周一公布的报告称,其分析显示,在2009年3月和2010年1月间主要用于购买中长期公债的2,000亿英镑计画,对国内生产总值(GDP)的提振作用在1.5-2%.
"文中提出的证据显示对经济的效应很大."英国央行首席经济学家戴尔称."但这些估计有相当多的变数,资产购买或卖出的明确影响可能取决于执行环境而有所不同."
"货币政策委员会将继续监控并评估资产购买迄今的影响,以做为未来任何有关出售或进一步买入资产的参考."
戴尔在报告前言指出,在6月和8月底两期季度报告公布之间,金融市场情况大幅恶化.
部分英国央行观察家曾对未来资产购买的有效性发出质疑,因政府公债收益率(殖利率)已降至记录低位,不过央行货币政策委员会委员威尔等决策人士曾说进一步宽松有用.
在此同时,通胀则约位于4.5%,是央行目标的两倍多.
英国央行的研究人员曾指出,其分析显示第一轮量化宽松令通胀升高0.75-1.5个百分点.(完)
--编译 张若琪;审校 张明钧
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