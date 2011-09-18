〔亚洲汇市〕欧元走势挣扎,欧盟周末会议成果有限

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元下挫,料探向1.3590美元
* 本周美元表现料将优于欧元、英镑及澳元
* 美国联邦储备理事会(FED)将于周二开始为期两天政策会议
路透悉尼9月19日电---欧元兑美元周一亚洲早盘走势震荡,因周末欧洲遭遇连串政治挫折,促使市场避险心态转浓,欧元下跌动能加大.
欧元EUR=下跌0.01美元至1.3665美元的四日低点,兑日圆EURJPY=则跌至105.13日圆,因投资人对于欧盟在波兰召开的会议成果有限做出负面回应.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。