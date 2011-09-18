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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 07:49 BJT

〔亚洲汇市〕欧元走势挣扎,欧盟周末会议成果有限

* 欧元下挫,料探向1.3590美元

* 本周美元表现料将优于欧元、英镑及澳元

* 美国联邦储备理事会(FED)将于周二开始为期两天政策会议

路透悉尼9月19日电---欧元兑美元周一亚洲早盘走势震荡,因周末欧洲遭遇连串政治挫折,促使市场避险心态转浓,欧元下跌动能加大.

欧元EUR=下跌0.01美元至1.3665美元的四日低点,兑日圆EURJPY=则跌至105.13日圆,因投资人对于欧盟在波兰召开的会议成果有限做出负面回应.

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