〔芝加哥期市〕美国谷物期货下跌,因需求偏弱且美元走高

路透悉尼9月19日电---美国谷物期货在周一亚洲盘初小跌,尾随周五美国盘的颓势,在美元走坚後,令美元计价的商品吸引力降低,加上投资者担心需求受到影响,谷物期货因而进一步下滑.

芝加哥期货交易所(CBOT)-12月玉米期货合约CZ1在盘初下跌0.2%至每蒲式耳6.90-1/2美元,周五在美国交易时段大跌1.2%至五周低位,因美元走坚给价格带来压力.