〔芝加哥期市〕美国谷物期货下跌,因需求偏弱且美元走高

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼9月19日电---美国谷物期货在周一亚洲盘初小跌,尾随周五美国盘的颓势,在美元走坚後,令美元计价的商品吸引力降低,加上投资者担心需求受到影响,谷物期货因而进一步下滑.
芝加哥期货交易所(CBOT)-12月玉米期货合约CZ1在盘初下跌0.2%至每蒲式耳6.90-1/2美元,周五在美国交易时段大跌1.2%至五周低位,因美元走坚给价格带来压力.
12月小麦期货WZ1开盘大致持平,报6.88美元;11月大豆期货SX1小跌2-1/2美分至每蒲式耳13.53美元,受油市疲弱及美元走强所累.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。