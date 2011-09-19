《台湾报摘》--工商时报9月19日

* 头版头条:

--中国大陆十一长假档期买气看旺,台湾的电子品牌和通路卖场业者同享市场大饼,布局大陆市场多年的华硕(2357.TW)和宏基(2353.TW)提前铺货,带动9月份笔记型电脑(NB)出货劲扬;宏达电(2498.TW)今年则首度以HTC品牌加入促销战,而受到高度瞩目.

* 其他:

--富士康(2038.HK)与中国保利协鑫能源(3800.HK)合作的大同新能源产业集团公司正式揭牌,该公司300MW光伏电站专案也同时奠基开工,显示郭台铭在中国大陆的太阳能光电产业布局又踏出重要一步.

--上周五宏基(2353.TW)在中国大陆发表Ultrabook S3,中国区总经理艾仁思坦言,今年宏基在中国的表现只有49分;数小时後,对手联想(0992.HK)正式宣布前宏基执行长兰奇正式加入联想,面对中国市场久攻不下,欧洲市场又举步维艰,宏基下半年逃不过又有一场硬战要打.

--台湾内政部甫完成的统计指出,第二季落于贫穷线以下的家庭升至11万4千户,户内人口也升逾27万人,皆创历年新高,显示受全球化竞争非典型工作增加的影响,工作贫穷现象日趋明显,为此政府已在下半年实施新版社会救助法,扩大扶助范围.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.