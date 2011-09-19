《台湾报摘》--经济日报9月19日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--宏达电(2498.TW)全球新产品发表会将于美国时间20日首度在纽约登场,这是宏达电入股美国潮牌耳机厂Beats後,再度宣示在美国品牌地位及抢进市场的决心,直捣苹果(AAPL.O)大本营,挑战苹果在北美市场冠军地位.
* 其他:
--经济部最新核准日商尔必达来台设研发中心,尔必达6665.T规划在台投入40奈米以下制程,有助我国厂商掌握关键技术、力抗韩国大厂.据了解,美光-南亚(2408.TW)阵营先前也曾向经济部探路,但尚未有具体行动.
--远东(1402.TW)集团董事长徐旭东表示,美国、欧洲相继陷入经济景气低迷,全球有可能发生二次经济衰退,全球各国家、企业都处于十字路口上.远东集团要趁危机入市,持续扩充,并购脚步不停歇.
--台湾金融史上头一遭,多达二、三百名的连动债投资人,控告金管会监理疏失、申请国家赔偿,金额合计至少数亿台币以上,法院最近将开庭.德律联合法律事务所律师刘绪伦表示,国内银行跟国外连动债发行机构间存有一些"黑箱"约定,未对投资人揭露,部分银行甚至超额销售,都不利投资人.尤其目前还有4,000多亿台币的连动债投资人契约尚未到期,旧契约投资人权益也应受重视.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如;审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。