《台湾报摘》--经济日报9月19日

* 头版头条:

--宏达电(2498.TW)全球新产品发表会将于美国时间20日首度在纽约登场,这是宏达电入股美国潮牌耳机厂Beats後,再度宣示在美国品牌地位及抢进市场的决心,直捣苹果(AAPL.O)大本营,挑战苹果在北美市场冠军地位.

* 其他:

--经济部最新核准日商尔必达来台设研发中心,尔必达6665.T规划在台投入40奈米以下制程,有助我国厂商掌握关键技术、力抗韩国大厂.据了解,美光-南亚(2408.TW)阵营先前也曾向经济部探路,但尚未有具体行动.

--远东(1402.TW)集团董事长徐旭东表示,美国、欧洲相继陷入经济景气低迷,全球有可能发生二次经济衰退,全球各国家、企业都处于十字路口上.远东集团要趁危机入市,持续扩充,并购脚步不停歇.

--台湾金融史上头一遭,多达二、三百名的连动债投资人,控告金管会监理疏失、申请国家赔偿,金额合计至少数亿台币以上,法院最近将开庭.德律联合法律事务所律师刘绪伦表示,国内银行跟国外连动债发行机构间存有一些"黑箱"约定,未对投资人揭露,部分银行甚至超额销售,都不利投资人.尤其目前还有4,000多亿台币的连动债投资人契约尚未到期,旧契约投资人权益也应受重视.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.