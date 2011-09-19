〔路透专访〕三菱电机社长称若日圆续升值,更多生产和采购恐需外移

路透东京9月16日电---日本三菱电机(6503.T)社长山西健一郎周五称,如果日圆继续升值,该公司将需把更多生产和采购转移至国外.

三菱电机已将一些生产移至国外.但山西健一郎告诉路透,如果日圆/美元进一步升至70日圆,公司需将更多生产和零组件及原材料采购外移.日圆/美元日圆目前约在77日圆左右.

"技术上我们将尽所能降低原材料和制造成本,但所能做的有限."他说.

山西健一郎表示,三菱电机将继续削减成本."我们能承受强劲的日圆,但这不光是只有三菱电机."他还警告称日本制造业有空洞化之虞."当前日圆极其强势."

山西健一郎并称,尽管担心欧美经济脆弱,但三菱电机赖以谋生的自动化业务并未呈现多少放缓迹象.

他说,中国、韩国和亚洲其他地方业务依然强劲,智能手机和建筑机械生产的相关设备,抵消了液晶显示器(LCD)和太阳能面板制造商需求疲软的影响;他并表示福岛核电站核辐射外泄危机後,智慧电网(smart grid)相关产品的需求也在增加.(完)