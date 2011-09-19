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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 09:17 BJT

〔台湾股市〕大致开平,台积电率领晶片类股走升

路透台北9月19日电---台湾股市周一基本开平,不过台积电(2330.TW)与其他晶片厂商上扬.

加权股价指数.TWII开盘微跌0.06%或4.57点,报7,572.83.该指数上周五收升2.6%,创下近四周最大单日百分比涨幅.

全球晶圆代工龙头台积电上涨0.7%,半导体类指数.TSII上升0.27%.

台币/美元TWD=TP微幅走软,报29.634台币.

外资在上个交易日买超台股,但本月以来共计卖超393亿台币.(完)

--编译 徐文焰;审校 龚芳

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