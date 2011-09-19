〔台湾股市〕大致开平,台积电率领晶片类股走升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月19日电---台湾股市周一基本开平,不过台积电(2330.TW)与其他晶片厂商上扬.
加权股价指数.TWII开盘微跌0.06%或4.57点,报7,572.83.该指数上周五收升2.6%,创下近四周最大单日百分比涨幅.
全球晶圆代工龙头台积电上涨0.7%,半导体类指数.TSII上升0.27%.
台币/美元TWD=TP微幅走软,报29.634台币.
外资在上个交易日买超台股,但本月以来共计卖超393亿台币.(完)
--编译 徐文焰;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。