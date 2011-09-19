〔欧洲经济〕欧洲央行执委会成员称成长速度慢于预期,但在复苏轨道

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透索非亚9月16日电---欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫周五表示,欧洲经济以比原先预期还要慢的速度进行扩张,但正在复苏轨道上,而且物价稳定情况良好.
他接受保加利亚国营电视台BNT专访时表示,"在充满不确定性下,成长正在放缓,但总体而言,可以说欧洲在复苏阶段且物价稳定情况良好."
欧盟执委会周四表示,欧元区经济的扩张在年底时将会接近停止,因为全球成长放缓将打压出口,而主权危机将损及需求.
冈萨雷斯-帕拉莫为欧洲央行买进意大利及西班牙债券一事做出辩护,称其不是积极地拯救这两个国家,而是要维护货币政策的传导机制.
他并称,希腊问题没有危及欧元,且各国正致力于解决债务危机造成的压力.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
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