〔德国个股〕大众汽车不排除收购日本铃木汽车--明镜周刊

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透法兰克福9月18日电---德国明镜周刊(Der Spiegel)报导引述未具名的大众汽车(福斯汽车,Volkswagen)(VOWG_p.DE)高阶主管谈话指出,大众汽车可能采取行动收购日本铃木汽车(7269.T).
"我并不排除这样的可能性."该周刊周日报导引述该名人士谈话指出.
大众汽车拒绝就此事置评.
铃木汽车周一表示,希望结束与大众汽车已有两年的结盟关系,此前大众汽车指控铃木汽车与意大利菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI间达成的柴油引擎(发动机)供应协议违反结盟合约.[ID:nCN1959427]
铃木汽车会长铃木修曾经向大众提出以现金回购19.9%股权,但大众称无意出售手中铃木持股.
大众与铃木间的关系在两个月前搞僵,前者目前正努力加以修补中,并称对铃木的投资感到满意.
明镜周刊指出,只要两家公司的结盟关系尚存,大众汽车便无法在未获铃木汽车同意的情形下提高持股,但若铃木取消结盟关系,则大众汽车便可增持铃木股权.(完)
--编译 张明钧;审校 杜明霞
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。