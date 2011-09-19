《新兴市场重要经济事件预告》--9月19日-9月26日

(除特别说明,均为GMT时间)

9月19日(一)

阿布贾--尼日利亚(奈及利亚)央行货币政策委员会会议(至9月20日)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)2011年公共论坛(至9月21日)

里斯本--葡萄牙语国家召开央行行长会议.葡萄牙央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员科斯塔(Carlos Costa),巴西央行总裁Alexandre Tombini和葡萄牙财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)届时将发布讲话.

纽约--巴勒斯坦货币管理局局长Jihad Alwazir在大都会俱乐部举行的布罗恩创意领袖峰会(Blouin Creative Leadership Summit)的小组会上发表讲话.

华盛顿--世界银行行长佐利克将在IMF-世界银行会议之前召开新闻发布会(1430).

9月20日(二)

比勒陀利亚--南非央行货币政策委员会开始为期三天的议息会议.

安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.

布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议.

华沙--波兰央行货币政策理事会会议(料无利率决定宣布).

巴黎--第11届非洲国际经济论坛,由经济合作暨发展组织(OECD)发展中心与非洲开发银行主办.

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)发布全球经济展望报告第一和第二章.

9月21日(三)

华盛顿--IMF发布全球金融稳定报告第一章.

华盛顿--IMF举行题为"商品价格波动性及低收入国家(LIC)包容性增长(Inclusive growth)"的研讨会,总裁拉加德、毛里塔尼亚央行行长Sid'Ahmed Ould Raiss、孟加拉央行行长Atiur Rahman和突尼斯央行行长Mustapha Nabli发表演讲.

9月22日(四)

比勒陀利亚--南非央行总裁Gill Marcus宣布利率决定(1300).

布拉格--捷克央行管理委员会召开议息会议,料于1100GMT宣布利率决定,1230GMT举行记者会.

日内瓦--WTO委员会会议,议题为"地区性贸易协定"(至9月23日).

法兰克福--以色列央行总裁Stanley Fischer在法兰克福大学举行的活动上发表演讲(1000).

华沙--波兰央行公布上次货币政策委员会会议记录.

塔林--爱沙尼亚政府料批准该国2012年预算案,并递交议会.

华盛顿--金砖国家财长会议.

9月23日(五)

华盛顿--2011年世界银行集团和IMF年度会议(至9月25日).

华盛顿--经济合作暨发展组织秘书长Angel Gurria 和巴西央行总裁Alexandre Tombini在布雷顿森林委员会(Bretton Woods Committee)发就主权风险和金融稳定:政策策略、权衡和影响发表演说(0915).

9月24日(六)

华盛顿--突尼西亚央行总裁Mustapha Nabli在国际金融协会(IIF)2011年年会前,参加"变动中的中东面貌--区域和全球影响"会议.(1900)

9月25日(日)

巴黎--20国集团(G20)工作和就业部长级会议(至9月27日)

9月26日(一)

耶路萨冷--以色列央行利率决定(1530)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易便利化谈判小组会议(至9月30日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)