〔新债招标〕台湾南亚五年无担债以1.35%定价,创近期发行利率新低

路透台北9月19日电---台湾最大塑化集团--台塑集团旗下南亚塑胶(1303.TW)标售的五年期无担保公司债,周一宣布以1.35%定价,落于市场预期1.35-1.40%的下缘,并创近期五年期无担债发行利率新低纪录.

南亚本次无担债的利率,也较同集团台化(1326.TW)于6日标售的五年期公司债1.38%定价利率为低.显示债市多头力道不坠,令银行与票券商等有补券需求的金融机构,对公司债买兴不减.

台湾大型企业自8月底展开一波密集的公司债标售潮.在南亚宣布标售结果前,以中钢(2002.TW)五年无担债以1.36%定价表现最佳.[ID:nCT0393388]

根据招标通知,南亚这批40亿台币公司债采固定利率计价,届满第四、五年时分别还本二分之一,就持券人而言,此将令存续期较一般五年券缩短.

南亚曾在4月标售60亿台币的五年期无担保公司债,当时以1.43%定价,符合市场预期的1.40-1.45%区间.[ID:nCT0377494]

受一年八次火灾公安事故影响,台塑集团旗下上市公司评等展望遭下调,但似乎无损公司债的标售成绩.台化于6日标售的五年期无担保公司债即以1.38%定价,低于市场预期的1.40-1.45%.[ID:nCT0395626]

南亚所属的台塑(1301.TW)集团,为台湾主要公司债发行者;南亚长期发行人评等为"twAA-",但评等展望在六轻工安事件後,遭中华信评由"稳定"调为"负向".[ID:nCT0386028](完)