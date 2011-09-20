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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 11:07 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元盘中贬值2角,创八个半月来低位

路透台北9月20日电---台币兑美元TWD=TP周二盘中贬值2角,创八个半月以来盘中低位.因标普调降意大利主权债信评级,引发风险资产遭抛售,亚币由韩圜带头领跌,加之台股由平盘转弱,均拖累台币汇价趋疲.

台币兑美元上次盘中低位出现在1月7日,报30.135元.

本地时间上午10:53时,台币兑美元贬值2角至29.98;同时间,台股.TWII下跌0.92%,报7,411.76点;外资及陆资在台股周一卖超45.25亿台币,累计这个月以来已卖超438.25亿.[ID:nCT0400452]

--记者 李盈茜; 审校 林高丽

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