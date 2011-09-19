〔台湾债市〕RP利率平稳,中油公司债交割但冲击不大

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月19日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一平稳.虽有台湾中油[CHIP.UL]40亿台币的公司债发行,交易商多提前因应影响不大;不过,投信端今日资金供应较少,要找新钱不容易,整体市场稳中偏紧.
交易商表示,中油公司债三种天期分别于本周三个交易日发行,今日交割债券为五年期,买盘以银行体系为主,加之金额仅40亿台币,对市场影响有限.不过,周三、四交割的中油公司债天期较长,主要买盘为RP市场主要资金供应者--寿险业,将密切观察後续效应.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,与上日相同.
交易商统计,周三、四分别有台湾中油十年期与七年期公司债发行,金额为68亿及60亿台币.(完)
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。