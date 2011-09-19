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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 11:37 BJT

〔台湾债市〕RP利率平稳,中油公司债交割但冲击不大

路透台北9月19日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一平稳.虽有台湾中油[CHIP.UL]40亿台币的公司债发行,交易商多提前因应影响不大;不过,投信端今日资金供应较少,要找新钱不容易,整体市场稳中偏紧.

交易商表示,中油公司债三种天期分别于本周三个交易日发行,今日交割债券为五年期,买盘以银行体系为主,加之金额仅40亿台币,对市场影响有限.不过,周三、四交割的中油公司债天期较长,主要买盘为RP市场主要资金供应者--寿险业,将密切观察後续效应.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,与上日相同.

交易商统计,周三、四分别有台湾中油十年期与七年期公司债发行,金额为68亿及60亿台币.(完)

--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯

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