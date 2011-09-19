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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 10:10 BJT

《外汇动态》美元/坡元上看200日移动均线,可能涨向1.2626

0919GMT---从事杠杆操作的短期进出帐户及银行间投机客在欧元走弱之际,将美元/坡元SGD=D3拉高到约200日移动均线附近.

如果美元/坡元收在该均线1.2490上方,则有续涨的空间,或许会升至1.2626,此为去年11月至7月底跌势的50%回档位.

美元/坡元上涨0.6%至1.2479.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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