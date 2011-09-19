《外汇动态》美元/坡元上看200日移动均线,可能涨向1.2626

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0919GMT---从事杠杆操作的短期进出帐户及银行间投机客在欧元走弱之际,将美元/坡元SGD=D3拉高到约200日移动均线附近.
如果美元/坡元收在该均线1.2490上方,则有续涨的空间,或许会升至1.2626,此为去年11月至7月底跌势的50%回档位.
美元/坡元上涨0.6%至1.2479.(完)
--编译 戴素萍;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。