〔美国个股〕美国银行仍将Countrywide宣告破产视为选项之一--彭博

路透9月16日电---彭博新闻报导引述四名熟知美国银行(BAC.N)策略的人士谈话指出,Countrywide Financial诉讼相关亏损可能迫使母公司美国银行将该事业宣告破产.

上述人士表示,由于美国银行在2008年收购Countrywide Financial这家次级抵押贷款业者时,仍保留其独立法人地位,因此仍存在让Countrywide破产的选项;消息人士不愿具名,因相关计画仍未曝光.

不过彭博引述消息人士谈话指出,不太可能马上速请破产,公司高阶主管也意识到此一做法可能引火上身,让人质疑美国银行的财务实力.

过去四季以来,美国银行的消费者抵押贷款部门已经亏了超过220亿美元,有很大一部分原因出于与Countrywide相关的贷款损失及法律和解金.

8月时,美国国际集团(AIG)(AIG.N)控告美国银行求偿100亿美元,AIG称美国银行做为接手Countrywide的业者,有义务解决Countrywide的抵押贷款债券问题.(完)