《全球重要经济事件一览表》--9月19日-9月26日

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9月19日(一)

华盛顿--美国总统奥巴马提出一项减赤计划,为其就业法案提供资金支持.这项计划将包括对Medicare和Medicaid的"温和调整",以及对富人和企业增税的内容.

维也纳--国际原子能总署(IAEA)第55届全体会议(至9月23日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)2011年公共论坛(至9月21日).

布鲁塞尔--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)参加德国雇主协会主席团的会议.

法兰克福--欧洲央行执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫在法兰克福大学发表演讲(1000).

里斯本--葡萄牙语国家中央银行家会议,葡萄牙央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员科斯塔(Carlos Costa)、巴西央行总裁Alexandre Tombini以及葡萄牙财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)将发表讲话.

柏林--欧洲央行管委会成员魏德曼和欧洲金融稳定机构(EFSF)常务董事雷格林,参加德国议会就EFSF举行的公开听证会(0930).

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就货币政策和全球经济向媒体作简报.

伦敦--英国央行公布季报.

多伦多--加拿大央行副总裁连恩在全球银行间金融电讯协会会议上发表讲话(1745).

华盛顿--美国能源资料协会(EIA)公布国际能源预估(1330).

华盛顿--世界银行行长佐利克在国际货币基金组织(IMF)和世界银行会议前举行记者会(17430).

9月20日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的议息会议.

东京--日本政府公布9月的月度经济报告.

悉尼--澳洲央行公布9月6日货币政策会议记录(0130).

斯德哥尔摩--瑞典央行公布9月6日货币政策会议记录(0730).

法兰克福--欧洲央行管理委员会及全行委员会议.不宣布利率声明(至9月21日).

伦敦--国际互换与衍生品协会(ISDA)2011年欧洲年度会议.

伦敦--欧洲银行业管理局(EBA)主席Andrea Enria与Adam Farkas在就职仪式上发表讲话.

布鲁塞尔--比利时总理Yves Leterme就欧元区危机发表演讲(1100).

海牙--荷兰财长Jan Kees de Jager向议会提交2012年度预算计划.

加拿大NEW BRUNSWICK--加拿大央行总裁卡尼就经济前景发表演说(1545).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)发表世界经济展望报告第一和第二章.

华盛顿--希腊总理帕潘德里欧在彼得森国际经济研究所就希腊债务危机发表演说(2230).

9月21日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定,并发表政策声明(1815).

伦敦--英国央行公布9月7-8日货币政策委员会会议记录.

法兰克福--欧洲系统性风险委员会(ESRB)第四次理事会议.

奥斯陆--挪威央行政策委员会召开议息会议,1200宣布利率决定,1245召开记者会.

里斯本--葡萄牙央行公布月度统计报告.

雷克雅未克--冰岛央行货币政策委员会会议.

英国南泰因赛德--英国央行首席经济学家戴尔在南泰因赛德制造业论坛发表演讲(1130).

纽约--澳洲央行副总裁巴泰利诺(Ric Battellino)在Euromoney杂志举办的"澳洲和新西兰债务资本市场论坛"发表演讲(1320).

海牙--荷兰首相Mark Rutte向议会阐述其2012年政策建议,包括预算在内(至9月22日).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)发表世界经济展望报告第一章.

悉尼--澳洲央行助理总裁洛威(Philip Lowe)参加澳洲经济论坛(2300).

9月22日(四)

赫尔辛基--芬兰央行、经济政策研究中心(CEPR)、金融中介期刊及欧洲大学财政研究学会(SUERF)共同主办"风险管理的未来"活动(至9月23日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)就区域贸易协议举行委员会议(至9月23日).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德召开记者会(1330).

9月23日(五)

华盛顿---世界银行和国际货币基金组织(IMF)2011年会(至9月25日).

苏黎世--瑞士央行公布季度公报(货币政策报告-经济形势)(0730).

华盛顿--国际金融协会2011年年度会员会议(至9月25日).

华盛顿--IMF总裁拉加德在布雷顿森林委员会(Bretton Woods Committee)一个会议上发表讲话(1615).

华盛顿--加拿大央行总裁卡尼在布雷顿森林委员会发表演说(1800).

华盛顿--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚和巴西央行总裁Alexandre Tombini在布雷顿森林委员会就主权风险和金融稳定发表讲话(1915).

华盛顿--欧洲央行(ECB)总裁特里谢在布雷顿森林委员会就风险和金融稳定发表演讲(2025).

华盛顿--纽约联邦储备银行总裁杜德利在布雷顿森林委员会就金融稳定和经济成长发表讲话(1730).

9月24日(六)

华盛顿--国际金融协会2011年年度会员会议(第二日).

华盛顿--欧洲央行执委会成员史塔克参加"2008年金融危机後货币政策的范围和限度"的小组讨论(1540).

华盛顿--德国财政部长朔伊布勒在国际金融协会2011年年度会员会议上讲话(1830).

9月25日(日)

华盛顿--20国集团(G20)就业与雇佣问题部长级会议(至9月27日).

华盛顿--加拿大央行总裁卡尼在国际金融协会会议上讲话(1215).

华盛顿--希腊财长Evangelos Venizelos参加国际金融协会2011年年度会议会议的"成熟市场的风险管理"讨论(1545).

9月26日(一)

纽约--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德参加Medley Global Advisors举办的"危机後的政策制定"活动的小组讨论(1330).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)谈判组就促进贸易举行会议(至9月30日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)