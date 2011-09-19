〔新西兰经济〕料将温和成长,且将免受全球动荡的严重冲击--调查

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿9月19日---新西兰经济研究所(NZIER)周一公布的调查显示,新西兰经济料将温和成长,且未来两年将免受全球动荡的严重冲击.
NZIER季度调查显示,分析师将其截至2012年3月止年度的短期成长预估提高至2.6%,6月调查时预估为2.1%,因基督城在2月地震後的重建工作加快脚步.
"新西兰分析师平均认为经济料将复苏,部分是因为基督城的重建工作.全球疑虑似乎尚未对新西兰分析师的预期带来很大影响,"NZIER表示.
对之後一年的经济预估从4%缩减至3.7%.未来三年的成长预估则平均为3.1%.
该调查涵盖八家投资银行、央行、财政部及NZIER.
NZIER调查显示,未来三年通胀率平均料为2.7%,处于央行1-3%目标区间的高端.
NZIER表示,"这些预测暗示新西兰央行第一次调升官方利率将是在2012年初时."
该调查也表明,分析师预期新西兰元兑美元长期将持坚,对出口及经常帐赤字造成压力,但就业和薪资将增长.(完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。