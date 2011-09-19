〔新西兰经济〕料将温和成长,且将免受全球动荡的严重冲击--调查

路透惠灵顿9月19日---新西兰经济研究所(NZIER)周一公布的调查显示,新西兰经济料将温和成长,且未来两年将免受全球动荡的严重冲击.

NZIER季度调查显示,分析师将其截至2012年3月止年度的短期成长预估提高至2.6%,6月调查时预估为2.1%,因基督城在2月地震後的重建工作加快脚步.

"新西兰分析师平均认为经济料将复苏,部分是因为基督城的重建工作.全球疑虑似乎尚未对新西兰分析师的预期带来很大影响,"NZIER表示.

对之後一年的经济预估从4%缩减至3.7%.未来三年的成长预估则平均为3.1%.

该调查涵盖八家投资银行、央行、财政部及NZIER.

NZIER调查显示,未来三年通胀率平均料为2.7%,处于央行1-3%目标区间的高端.

NZIER表示,"这些预测暗示新西兰央行第一次调升官方利率将是在2012年初时."

该调查也表明,分析师预期新西兰元兑美元长期将持坚,对出口及经常帐赤字造成压力,但就业和薪资将增长.(完)